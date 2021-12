NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 950 US-Dollar belassen. Auf der Grundlage von Überprüfungen, regional gemeldeten Daten und App-Download-Daten rechne er für das vierte Quartal mit Auslieferungen von insgesamt 285 000 Wagen, was einem Plus von 58 Prozent im Jahresvergleich und von 18 Prozent im Quartalsvergleich entspräche, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit liege er nun über seiner alten Prognose und zudem auch rund sieben Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 16:42 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 16:42 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.