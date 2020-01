ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Tesla von 200 auf 340 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Das neue Kursziel räume dem Hersteller von Elektrofahrzeugen in vielerlei Hinsicht Wohlwollen ein, schrieb Analyst Dan Levy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im allergünstigsten Fall könne der Kurs bis auf 700 Dollar steigen, im ungünstigen Szenario aber bis auf 165 Dollar fallen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 05:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.