NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Tesla mit Blick auf eine Veranstaltung des Elektroautobauers zum Thema Autobatterien auf "Underperform" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Der lang erwartete "Battery Day" hab die hoch gesteckten Erwartungen wohl enttäuscht, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er halte die Aktie weiter für überbewertet. Angesichts des verbreiteten Interesses an dem Unternehmen könnten Anleger bei einer Kursschwäche indes zugreifen./gl/bek



