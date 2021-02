NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Mit seiner Marktkapitalisierung von fast 800 Milliarden US-Dollar könnte der Elektroautobauer fast alles kaufen, doch er rechne nicht mit einer größeren Transaktion, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn dies würde nicht zur Unternehmenskultur passen und große Kapazitäten zur Integration von Beschäftigten und Technik binden. Über Kooperationen, Minderheitsbeteiligungen und Lieferverträge könne Tesla dieselben Ziele erreichen. Zum Anlagevotum verwies der Analyst auf die hohe Bewertung./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 02:01 / UTC





