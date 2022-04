NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 325 auf 335 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ryan Brinkman passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzung je Aktie für das erste Quartal nach oben an. Die Auslieferungen des Elektroautobauers entwickelten sich besser als von ihm gedacht, wenngleich sie die Konsensschätzung nicht ganz erfüllten./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 03:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 04:02 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.