MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach der Hauptversammlung auf "Add" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die wichtigsten Entscheidungen dürften bis Ende Mai fallen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte das Management für die Aufzugssparte tatsächlich einen Preis von rund 17 Milliarden Euro erzielen, wäre das ein kurzfristiger Kurstreiber, so der Experte. Der Start ins Geschäftsjahr 2019/2020 dürfte zudem wie erwartet schwach ausgefallen sein./kro/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 15:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



