MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts eines kleiner gewordenen Bieterkreises für die Aufzugsparte auf "Add" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Wie Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am Montag schrieb, ist die Konzentration auf zwei Finanzinvestoren keine Überraschung, die Bereitschaft zur Abgabe der Mehrheit oder der gesamten Sparte allerdings schon. In einem solchen Deal komme der Konzern jedoch am schnellsten an Finanzmittel, um die eigene Umstrukturierung zu stemmen. Diese werde allerdings Jahre in Anspruch nehmen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 17:30 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.