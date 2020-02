NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp angesichts eines schrumpfenden Interessentenkreises für die Aufzugsparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,80 Euro belassen. Laut Medienberichten hätten die Gebote der Finanzinvestoren für die Sparte bislang unter der Offerte von Kone gelegen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abschied des Konkurrenten aus dem Bieterkreis sei daher wohl mit dem Wunsch nach einem saubereren Verkaufsprozess zu begründen. Bei Finanzinvestoren sei das kartellrechtliche Risiko deutlich geringer, als es bei einem Verkauf an Kone zu erwarten gewesen wäre. Er rechnet noch in diesem Monat mit einer Entscheidung./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 10:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 10:24 / ET



