NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Resultate des Industriekonzerns seien etwas besser als gedacht, schrieb Analyst Alan Spence in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Signale für 2021 seien allerdings mau, und hierauf dürfte sich der Markt zunächst konzentrieren./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 01:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 01:58 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.