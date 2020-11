NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und angesichts der Einführung einer neuen Berichtsstruktur von 7,50 auf 7,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alan Spence kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn im kommenden Jahr. Die Bilanzprobleme des Industriekonzerns seien nach dem Verkauf der Aufzugsparte bewältigt, und nun liege der Fokus weiter auf Umstrukturierungen. Weitere Verkäufe von Unternehmensteilen seien wahrscheinlich./tih/nas



