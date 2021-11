FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) bis 2023 an. Die Prognose des Stahl- und Industriekonzerns für einen trotz höherer Investitionen nicht mehr negativen freien Cashflow nehme nach Jahren der Barmittelvernichtung enorme finanzielle Risiken vom Tisch./ajx



