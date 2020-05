DAX leicht im Minus: Anleger werden wieder vorsichtiger - Thyssenkrupp-Aktie steigt

Nach einem fulminanten Wochenstart halten Anleger an Europas Börsen die Füße wieder still. Der Dax notierte am Dienstag 0,6 Prozent niedri ...

DAX-Marktbericht

19.05.2020 - 11:58