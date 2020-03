HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Geschäfte des Industriekonzerns seien planmäßig gelaufen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erfreulicher sei der angekündigte Verkauf der Aufzugsparte an ein Konsortium gewesen./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 13:17 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.