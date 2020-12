HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Halten" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der Pandemie sei das vergangene Geschäftsjahr sehr negativ verlaufen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der weitere Weg bleibe aber steinig angesichts der derzeitigen konjunkturellen Unsicherheiten. Durch den Verkauf des Aufzuggeschäfts sei aber die Bilanz gestärkt worden, was aber auch dringend notwendig gewesen sei./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 15:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / 15:56 / MEZ



