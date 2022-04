FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Papiere von Thyssenkrupp bei einem fairen Wert von 12 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das Interesse der Investoren an Wasserstoff-Aktien könnte in nächster Zeit wieder steigen", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie angesichts des präferierten Teilbörsengangs von Nucera. Aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten hätten sich die Aussichten für diesen Plan aber zuletzt eingetrübt./ag/jha/



