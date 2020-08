ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der operative Verlust aus fortgeführten Geschäften sei im dritten Geschäftsquartal nicht so hoch wie vom Konsens und auch ihm befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Ergebnisse und auch der Ausblick auf das europäische Stahlgeschäft schwach gewesen. Daher senkte er seine Schätzungen für die nächsten drei Jahre./ck/he



