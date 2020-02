NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Total SA auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Mineralölkonzern habe beim Gewinn- und Barmittelzufluss wieder einmal seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des Gegenwinds im Markt könne man die kürzlich veröffentlichten Zahlen wohl als die besten der Branche bezeichnen./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2020 / 16:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2020 / 19:00 / ET



