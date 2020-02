LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Total SA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Sie erwarte eine positive Reaktion auf die Jahreszahlen des Mineralölkonzerns, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das für 2020 angekündigte Aktienrückkaufprogramm liege im Umfang leicht über ihren Erwartungen. Das Unternehmen zeige, dass es möglich sei, Teil der Transformation des Energiesektors zu sein und zeitgleich die Ausschüttungen an die Anteilseigner zu erhöhen./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 08:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.