NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Für die Großen der europäischen Branche würde eine Sondersteuer auf hohe Gewinne in Großbritannien deren Ergebnisse im niedrigen einstelligen Prozentbereich belasten, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Totalenergies bezifferte der Experte den negativen Effekt auf zwei bis vier Prozent. Noch niedriger wäre die Belastung bei einer steuerlichen Berücksichtigung der Alternativen Energien und der Investitionen in die CO2-Speicherung. Das sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch unklar./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 13:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 13:15 / ET



