FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Traton von 27 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei sehr starken Jahren für den Lastwagenmarkt seien nun die Erwartungen an dieses Jahr deutlich gesunken, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie und kürzte seine Prognosen. Für Traton, Volvo und Jost bleibt er aber positiv gestimmt. Unter den Herstellern sind Traton und Volvo auch seine "Top Picks"./ajx/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 06:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.