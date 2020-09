NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Navistar-Akquisition scheine an Fahrt aufzunehmen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei wichtig, denn Zuwarten könnte teuer werden, da sich der Markt von Navistar schneller als erwartet erhole./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 21:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / 21:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.