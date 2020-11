NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat das Kursziel für Traton nach Aussagen auf einer Fachkonferenz des Analysehauses von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die VW-Nutzfahrzeugtochter gewinne strategischen Schwung, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schätze die eingeschlagene Richtung und die schnellen Fortschritte und sieht bedeutendes Aufwärtspotenzial dank eines Zusammenschlusses mit Navistar./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 15:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.