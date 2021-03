FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Traton nach detaillierten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Nutzfahrzeugholding und VW-Tochter habe nun auch einen Ausblick auf 2021 gegeben, der seines Erachtens Mindestziele beschreibt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Traton dürfte danach streben, das obere Ende der Zielspanne für die bereinigte operative Marge zu erreichen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 07:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.