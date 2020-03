FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Traton von 21 auf 13,30 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Konjunkturrisiken für die Lkw-Tochter des Volkswagen-Konzerns seien durch die Coronavirus-Pandemie stark gestiegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Durch die Krise rückten positive Aspekte wie die Vereinfachung der Konzernstruktur und die Stärkung des Konzerns etwa durch das Interesse am US-Konzern Navistar in den Hintergrund./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 10:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 12:20 / MEZ



