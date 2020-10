FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Traton nach einer Einigung mit Navistar über ein Übernahmeangebot auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der endgültige Vollzug der Fusion mit dem US-Konkurrenten unterliege noch verschiedenen Genehmigungen und Sorgfaltspflichten, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton sei der Schritt strategisch sehr wichtig./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.