NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einem Übernahmeangebot für die restlichen Anteile an Navistar auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Mit diesem Schritt erhalte die Lkw-Tochter von Volkswagen unmittelbaren Zugang zum nordamerikanischen Markt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bislang sei sie über die bisherige Beteiligung an Navistar nur indirekt vertreten. Geografisch würden sich die jeweiligen Portfolios der beiden Lkw-Hersteller gut ergänzen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 14:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 14:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.