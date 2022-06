NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Auch angesichts des starken zweiten Geschäftsquartals sei er optimistisch für das Sommergeschäft des Reisekonzerns, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Wegen der Verwässerungsgefahr durch die weitere Abschmelzung der Staatshilfe sowie eine Kapitalerhöhung bleibe er aber vorsichtig./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 23:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 05:30 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.