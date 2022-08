NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Der Sommer schaue sonnig aus für den Reiseanbieter, schrieb Analyst Richard Clarke in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Buchungen betrügen 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Die Preise lägen sogar 20 Prozent darüber. Die Frage sei nur, was der europäische Verbraucher nach dem Sommer tue angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 06:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 06:25 / UTC



