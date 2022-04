ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Tui auf "Sell" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. In der Kreuzfahrtsparte seien Preisanstiege zwischen sechs und acht Prozent notwendig, um den Einfluss höherer Treibstoffkosten vollständig zu kompensieren, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Reiseveranstaltergeschäft dürften diese wahrscheinlich im Sommer auf die Profitabilität drücken./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 16:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.