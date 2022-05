LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen.

Die Buchungszahlen holten weiter auf und die Preisentwicklung in der Tourismusbranche sei robust, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem seien die im zweiten Quartal generierten Barmittel höher gewesen als von ihm gedacht. Sein negatives Votum begründete er mit der angespannten Bilanz und einem drohenden Verwässerungseffekt./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 22:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:10 / GMT



