NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Twitter Inc auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Aus den jüngsten Tweets des neuen Großaktionärs Elon Musk ließen sich mehrere Schlüsselthemen herauslesen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betrachte das Engagement des Tesla-Chefs bei dem Kurznachrichtendienst und seine Entscheidung, einen Sitz im Verwaltungsrat abzulehnen, als positiv für die Aktie. Denn dadurch könne Musk seinen Anteil über die bisherige Obergrenze von 14,9 Prozent hinaus erhöhen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 15:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 00:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.