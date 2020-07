NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS vor Zahlen der europäischen Banken zum zweiten Quartal von 13,40 auf 14,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die meisten Anlageklassen hätten sich erholt, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem seien die Gewinne im Investment-Banking besser als erwartet ausgefallen. Sein Bewertungsmodell bilde somit ein positiveres Bild des gesamten Sektors ab. Risiken bestünden derweil unter anderem beim Akquirieren von Netto-Neugeldzuflüssen sowie in Bezug auf regulatorische Veränderungen für die Branche. Für die UBS erhöhte Omahen seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2024./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 21:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.