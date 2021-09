NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 19,00 Franken angehoben. Der Bewertungsabschlag sei derzeit zu hoch, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schweizer Bank sei in einer strategischen Position, die hohe Erträge, Gewinnwachstum und eine attraktive Kapitalverteilung erlaube, begründete Reingen das nun positivere Votum./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2021 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.