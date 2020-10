NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS nach Zahlen von 12,00 auf 13,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im letzten Quartal unter der Führung von Vorstandschef Sergio Ermotti habe sich die Schweizer Großbank operativ stark entwickelt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und höhere Ausschüttungen an die Aktionäre seien der Grund für ihr neues Kursziel. Für ein neues Anlageurteil jedoch brauche es eine bessere Zukunftssicht auf das operative Umfeld. Zugleich müsse sich die Geschäftsentwicklung als nachhaltig erweisen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 17:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 00:15 / ET



