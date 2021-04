NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat UBS nach Quartalszahlen der Schweizer Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Franken belassen. Die Erträge hätten trotz eines Verlusts im Zusammenhang mit einem Kunden aus den USA ihre Erwartungen übertroffen und das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie erscheine zunehmend attraktiv, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es dürfte indes Zeit brauchen, um mehr Einblick in die Auswirkungen des genannten Verlusts zu bekommen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 18:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 00:45 / EDT



