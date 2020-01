NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Under Armour mit "Neutral" und einem Kursziel von 23 US-Dollar in die Bewertung wieder aufgenommen. Analyst Matthew Boss liegt mit seiner Prognose für das Umsatzplus im vierten Quartal unter der Markterwartung. Seine Gewinnerwartung (EPS) für den Hersteller von Sportartikeln decke sich dagegen mit der Konsensschätzung, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 12:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.