ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit nach einer Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Bank habe an den meisten Zahlen festgehalten, die sie auf ihrem Kapitalmarkttag (CMD) im Dezember vorgelegt habe, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz des Kursanstiegs um rund 25 Prozent seit dem CMD sei die Aktie angesichts des Bewertungsabschlags in einem breiteren europäischen Kontext weiterhin eine gute Wahl./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 21:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.