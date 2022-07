NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal von 18,50 auf 17,75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die beiden italienischen Großbanken Unicredit und Intesa Sanpaolo . Er geht von steigenden Risikokosten, aber auch höheren Zinsüberschüssen aus. Die Kernkapitalquoten dürften unter Druck geblieben sein. Im Fokus dürften auch künftige Aktienrückkäufe bleiben./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 14:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.