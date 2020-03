NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Unicredit nach Daten des Verbandes der italienischen Vermögensverwalter Assogestioni auf der "Conviction Buy List" belassen. Dies schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz Mittelabflüsse seien die verwalteten Vermögenswerte im Januar im Monatsvergleich allgemein gestiegen. Er sehe nach wie vor attraktive Aussichten für die Unicredit. Dabei verwies er auf eine deutliche Steigerung der Kapitalausschüttungen aus dem Jahr 2019, die das Ende der Restrukturierung markiere. Das sollte den Aktienkurs stützen./ck/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 14:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.