NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit nach der Berichtssaison der italienischen Banken von 11,20 auf 11,30 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Druck auf die Nettozinserträge der Banken im ersten Quartal sei durch Gebühren und Kosteneinsparungen mehr als ausgeglichen worden, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Unicredit überarbeitete er leicht seine Ertragsschätzungen nach oben und senkte zugleich seine Kostenerwartungen./ck/he



