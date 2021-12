NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit nach dem Strategie-Update auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 18,10 Euro belassen. Die neuen Ziele seien positiv, auch wenn die Investoren dem anvisierten Ertragswachstum noch nicht so recht trauten, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnprognose liege um 30 Prozent über den Markterwartungen, auch dank überraschend niedriger Kostenannahmen. Dies sollte auch für höhere Markterwartungen sorgen. Wichtig sei ebenfalls, dass die Bank all ihr aus eigener Kraft erwirtschaftetes Kapital an die Aktionäre ausschütten wolle./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





