NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. "Solide" lautete das kurze Fazit des Analysten Benjie Creelan-Sandford zum Zahlenwerk der italienischen Großbank. Profitiert habe das Geldhaus vor allem von einem guten Handelsgeschäft und einer niedrigeren als gedachten Risikovorsorge, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Auch die Nettozinseinnahmen im Kerngeschäft, die Gebühren und die Kosten seien besser ausgefallen als erwartet. Zudem sei die Kernkapitalquote (CET1) stärker gestiegen als der Marktkonsens./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 02:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / 02:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.