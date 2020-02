ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die italienische Großbank Unicredit nach Zahlen von 14,80 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nun die stärkeren Bonitätsniveaus, vor allem die Kernkapitalquote, sowie auch die verbesserte Zukunftssicht und die angehobenen Ziele zu den Kapitalausschüttungen in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Analystin Andrea Unzueta in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 17:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 04:01 / UTC



