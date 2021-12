NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 15 Euro angehoben. Analystin Delphine Lee verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die verbesserten Aussichten der Bank für die Zinsen und Kapitalerträge. Der Markt preise zwar schon um den Jahreswechsel 2022/23 herum eine Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) ein, unterschätze aber das Tempo weiterer Zinsschritte. Die Unicredit gehöre zu den Banken, deren Gewinne am stärksten von einer Straffung der Geldpolitik profitieren sollten. Auch die Aussichten für Kapitalausschüttungen sollten sich in den kommenden drei Jahren verbessern. Gleichzeitig sei die Aktie der Bank trotz der überdurchschnittlichen Entwicklung seit Jahresbeginn immer noch unterbewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 00:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.