LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever NV von 48 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vierten Quartal das schwächste Wachstum eines Jahrzehnts verzeichnet, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gründe seien Schwächen im Segment Pflege und Kosmetik sowie in den Schwellenländern. Die Zielerhöhung reflektiere derweil die Anwendung neuer Rechnungslegungsvorschriften./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 05:00 / GMT



