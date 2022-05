NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever nach der Berufung von Nelson Peltz in den Verwaltungsrat auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Er begrüße die anstehende Ernennung des aktivistischen Investors zum nicht-geschäftsführenden Mitglied des Gremiums, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn Peltz könnte - wie zuvor schon bei Konkurrent Procter & Gamble - positive Veränderungen bei Kultur, Vergütung und Organisationsstruktur anregen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 02:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 02:29 / EDT





