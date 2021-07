NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen und einem gekürzten Margenziel von 3700 auf 3600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Unilever habe die eigenen Ziele seit 2018 jedes Jahr verfehlt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu viel zu versprechen sei zum Schaden der Aktionäre./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 11:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 11:31 / EDT



