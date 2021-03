FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Uniper von 28,40 auf 29,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier orientiert seine Bewertung in einer am Freitag vorliegenden Studie weiter am erwarteten Agieren des Mehrheitsaktionärs Fortum, auch wenn dies bis Ende 2021 auf einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag bzw. ein Herausdrängen der Aktionäre aus Uniper verzichtet habe./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 09:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 11:20 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.