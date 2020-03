HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Uniper von 29 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Versorger dürften unter der Corona-Krise weniger leiden als andere Branchen, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Für die von ihm beobachteten Unternehmen reduzierte er seine Ergebnisprognosen dennoch für 2020 und für 2021. Das neue Anlagevotum für National Grid begründete der Experte mit mangelndem Aufwärtspotenzial der Aktie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 15:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.