HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Uniper von 32 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit wegen Russland und die Abhängigkeit des Energieversorgers vom Gasmarkt blieben hoch, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine staatliche Intervention zur Begrenzung finanzieller Schäden bei einem Lieferausfall aus Russland sei zwar wahrscheinlich, aber nicht garantiert./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



